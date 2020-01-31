Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Видео: t.me/navideovidno

Последствия обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» сняли на видео. Кадры с места рухнувшего спорткомплекса публикует местное издание 78.ru в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах с высоты птичьего полета видно, что здание рухнуло неравномерно. Одна из стен обрушилась полностью. На месте происшествия работают спасатели.

Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа. Разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз, рабочий побежал в сторону люльки, в которой его ждал напарник. Разобрать, успел мужчина добраться до нее или нет, из-за качества видео невозможно.

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был открыт в мае 1980 года. В 2017 году стало известно, что в 2023 году в Петербурге может пройти чемпионат мира по хоккею. Для этого требовалась модернизация комплекса под современные спортивные стандарты. Предполагается, что после внесенных изменений это будет самая большая хоккейная арена в мире, ее вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи — во время концертов.

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