Хозяин российского отеля сел за гибель обварившихся в кипятке постояльцев

Индустриальный районный суд Перми приговорил к пяти годам лишения свободы владельца мини-отеля «Карамель» за гибель обварившихся в кипятке постояльцев в январе 2020 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Осужденный — пермский предприниматель Сергей Щербаков, который незаконно открыл гостиницу в подвале многоквартирного жилого дома, уточняет Telegram-канал Life Shot. Суд постановил также взыскать с него компенсацию морального вреда в пользу потерпевших, которые подали иски на суммы от одного до трех миллионов рублей.

В суде установлено, что «Карамель» работала с 2013 года. Ее хозяин допускал многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.

В ночь на 20 января 2020 года в результате прорыва трубы номера с постояльцами залило кипятком. От ожогов скончались пять человек, в том числе малолетняя девочка, еще трое сильно пострадали.