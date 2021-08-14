Брюс Уиллис заговорил по-русски

Американский актер Брюс Уиллис прочитал на русском языке стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья» из фильма российского режиссера Алексея Балабанова «Брат 2». Об этом сообщает издание «Культуромания».

На видео актер сидит один в комнате и зачитывает строчки с американским акцентом. Пользователи сети усомнились, что актер действительно заговорил по-русски, и предположили, что видеоролик — хорошо проработанный дипфейк. Лицо актера просто использовали в промо-кампании, а сам Уиллис к этому никакого отношения не имеет.

Так, пользователи высказали версию, что видео было снято для продвижения нового проекта с участием российского юмориста и телеведущего Азамата Мусагалиева. «Я начал учить русский язык, чтобы принять участие в проекте с одним из моих любимых российских комиков — Азаматом Мусагалиевым», — говорит актер уже на английском языке.

Ранее стало известно, что дочь Брюса Уиллиса призналась в ненависти к себе из-за сходства с отцом. Уиллис рассказала, что страдает дисморфофобией — психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела.