Умерла обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит

Обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит скончалась в США на 66-м году жизни

Обладательница «Грэмми» Нэнси Гриффит умерла в США в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Associated Press.

«Нэнси хотела, чтобы в течение недели после ее кончины не было никаких дальнейших официальных заявлений или пресс-релизов», — сообщили в компании-менеджером исполнительницы Gold Mountain Entertainment.

Певица скончалась в пятницу, 13 августа. Причины смерти не уточняются.

Нэнси Гриффит — американская певица и автор-исполнитель. Она сочетала в своем творчестве элементы кантри, фолка и рок-музыки. Она получила ограниченный коммерческий успех по ряду причин, в том числе из-за несоответствия четким жанровым форматам.

Гриффит является лауреатом премий «Грэмми» за «Лучший альбом современного фолка», Americana Music Awards «За новаторские жизненные достижения» и BBC Radio 2 Folk Awards «За жизненные достижения».

11 августа стало известно о смерти звезды сериала «Великолепный век» Сабины Тозии. Незадолго до смерти у 75-летней артистки обнаружили опухоль мозга, из-за чего она прервала работу над шоу «Мафия не может править миром». Причиной смерти мог стать инсульт, который был вызван заболеванием.