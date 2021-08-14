Отсутствие перспектив отмены санкций ЕС против России объяснили

Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России в ближайшей перспективе, потому что руководствуется идеологией холодной войны, «а не здравым смыслом». Такое мнение выразил американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу, сообщает РИА Новости в субботу, 14 августа.

«Это то, что скрепляет хрупкий союз, поэтому они не готовы отказаться от конфронтации с Россией в ближайшее время. По крайней мере, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен», — объяснил эксперт.

12 июля Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Сообщается, что решение было принято по итогам оценки выполнения Минских соглашений.