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Раскрыто состояние изнасилованной рецидивистом после убийства родных школьницы

Раскрыто состояние школьницы, изнасилованной в Иркутской области после убийства родных
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Кадр видео: СК РФ

Раскрыто состояние школьницы, изнасилованной рецидивистом в Иркутской области после убийства ее родных. Подробности сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

По ее словам, подростка доставили санавиацией в Иркутск из Тайшета

«Девочка доставлена санавиацией из Тайшета в Иркутск. В областную больницу. Пока трудно что-то определенное сказать о ее состоянии. Приглашают психологов. Возможно, понадобится консультация психиатра», — сообщила уполномоченный.

По словам Афанасьевой, мать девочки лишили родительских прав, ее опекуном была бабушка. По предварительным сведениям, мужчина, который удерживал ребенка в доме, является сыном соседки.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Иркутской области рецидивист изнасиловал 13-летнюю школьницу после убийства ее родственников. Подозреваемый пришел в гости к дяде девочки, между ними завязался конфликт. В результате мужчина убил 48-летнего дядю девочки и его 74-летнюю мать, после чего спрятал их тела в сарае. Прибывшие на место происшествия полицейские освободили школьницу и задержали подозреваемого — 45-летнего местного жителя. Оперативники допросили мужчину, он признался в двойном убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство.

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