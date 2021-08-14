Осужденный за теракт в Домодедово пожаловался на жестокие условия в СИЗО

Террорист Ислам Яндиев, которого приговорили к пожизненному заключению за теракт в московском аэропорту Домодедово, подал пять судебных исков из-за жестоких условий содержания в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осужденный пожаловался на «бесчеловечные условия содержания» в СИЗО, расположенном в московском районе Лефортово, где он находился под стражей с ноября 2013 года по январь 2015 года. Преступник выразил недовольства по поводу плохого освещения и пыли в камере, а также на редкие прогулки. Кроме того, мужчину не устраивал размер ячеек для личных вещей.

Отмечается, что Яндиев потребовал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

24 января 2011 года в зоне прилетов международных авиарейсов аэропорта Домодедово смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли 37 человек, еще 172 получили ранения различных степеней тяжести. Следствие считает, что организатором теракта был лидер террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России) Доку Умаров.

Рассмотрение дела по существу началось в августе 2012 года. В конечном счете в 2014 году Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы троих обвиняемых в организации теракта: Ислама и Илеза Яндиевых, а также Башира Хамхоева. Четвертого обвиняемого, Ахмеда Евлоева, отправили под стражу на десять лет.