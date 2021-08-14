В МВД задумали изменить билеты на экзамене на права

Министерство внутренних дел России намерено проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

По словам представителей ведомства, цель изменений — сместить акцент с «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения на осознанное понимание правильных и безопасных действий при управлении транспортным средством в определенных условиях и с учетом психологического состояния водителей на дороге.

Подчеркивается, что в обновленный список вопросов войдет комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствование системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

В дальнейшем МВД России представит соответствующие нормативно-правовые акты на общественное обсуждение.

Ранее стало известно, что российским водителям больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, поскольку их автоматически будет передавать Минздрав. Если врач на плановом медосмотре обнаружит у водителя заболевание, служащее противопоказанием для вождения, то его направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. С этого момента действие водительских прав автоматически будет приостановлено.