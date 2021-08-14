У орангутанов обнаружили способность пользоваться инструментами

Ученые из Германии установили, что орангутаны способны пользоваться инструментами для добывания себе пищи. Так, некоторые из них без обучения смогли с помощью «молота» расколоть орехи. Статья исследователей опубликована в American Journal of Primatology.

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Использование объекта для раскалывания ореха — один из самых сложных примеров поведения, где используются инструменты, в животном мире. На настоящий момент известно, что делать это в дикой природе способны только шимпанзе, капуцины и макаки.

Исследователи из Тюбингенского университета обнаружили, что этим умением обладают и орангутаны. Ученые пронаблюдали за поведением 12 обезьян — четырех из Лейпцигского и восьми из Цюрихского зоопарков. Приматам предоставляли орехи, обрубок ствола дерева — «молот» — и пень, который служил бы «наковальней». Четыре орангутана оказались способны самостоятельно и успешно воспользоваться протянутыми исследователями деревянным молотками. Однако повторить за ними это действие — то есть научиться — не удалось никому, все остальные особи воспользовались для раскалывания ореха зубами.

«Орангутаны сами смогли выработать это комплексное поведение только через самостоятельное обучение», — подчеркнул ведущий автор исследования Элиза Бандини. Ученые отметили, что результаты их исследования опровергают сложившееся в науке представление о том, что подобные умения требуют передачи знаний между особями.