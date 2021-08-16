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Гигантского живого шершня-убийцу обнаружили в США

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Фото: Washington State Department of Agriculture

В американском округе Ватком, штат Вашингтон, обнаружен первый в 2021 году живой шершень-убийца. Об этом говорится на сайте Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон.

Сообщение поступило от жителя округа 11 августа — он прислал фотографию похожего на представителя вида Vespa mandarinia шершня, который атаковал гнездо бумажной осы. На следующий день энтомологи Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон подтвердили, что житель нашел первого в 2021 году живого гигантского азиатского шершня.

В октябре 2020 года в округе Ватком впервые уничтожили гнездо Vespa mandarinia. «Этот шершень демонстрирует то же поведение, которое мы наблюдали в прошлом году — нападает на гнезда бумажных ос», — отметил энтомолог Свен Спичигер (Sven Spichiger).

Жителей штата Вашингтон, на участках которых есть гнезда бумажных ос, попросили сообщать о замеченных шершнях и по возможности уточнять направление, в котором они улетают. Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон установит ловушки для Vespa mandarinia, в которых на насекомых будет ставиться метка, позволяющая отследить их маршрут до гнезда. В канадской провинции Британская Колумбия также установят ловушки, поскольку шершень был обнаружен примерно в километре от американо-канадской границы.

Vespa mandarinia — самый крупный шершень в мире. Длина отдельных подвидов превышает пять сантиметров, а размах крыльев составляет около 7,5 сантиметра. Эти насекомые вырабатывают высокотоксичный яд, поэтому укус шершня может стать смертельным для человека.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 июня, к северу от американского города Сиэтл, штат Вашингтон, был обнаружен первый за 2021 год шершень вида Vespa mandarinia. Один из жителей округа Снохомиш нашел мертвое насекомое на своем газоне и немедленно сообщил об этом представителям службы сельского хозяйства.

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