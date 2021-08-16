Мужчина напился, подрался в баре и отсудил за это миллионы рублей компенсации

Дэниел Роулз (Daniel Rawls) из округа Андрус, штат Техас, получил от бара компенсацию в размере 5,5 миллиона долларов (403,8 миллиона рублей) за то, что он напился и подрался с другим посетителем. Об этом сообщает Newsweek.

Однажды Роулз пришел в местный гриль-бар, в котором сильно напился и вступил в словесную перепалку с другим посетителем Робертом Хенриксоном (Robert Henrickson). Мужчины выясняли отношения на парковке у бара, а позже начали драться. По словам Роулза, во время драки он упал и получил травму головы.

17 мая американец подал в суд иск против гриль-бара. Истец заявил, что владелец заведения Лурдес Галиндо (Lourdes Galindo) не обучил бармена вовремя замечать, когда клиент выпил слишком много и может представлять опасность для других посетителей. Роулз обвинил сотрудников гриль-бара в халатности, поскольку они не вызывали ему скорую помощь. Мужчину также возмутило, что парковку не очистили от предметов, об которые пьяные посетители могут споткнуться и упасть.

Решение суда было вынесено в пользу истца по умолчанию, поскольку владелец бара не ответил на иск и не явился на заседание. Роулзу назначена компенсация в размере 5,5 миллиона долларов (403,8 миллиона рублей). Теперь у заведения есть 30 дней, чтобы подать апелляцию и оспорить решение суда.

Ранее сообщалось, что жительница штата Огайо отсудила у казино несколько миллионов долларов после того, как сломала ногу на территории заведения. В результате падения женщина сломала коленную чашечку, и ей установили металлический имплант.