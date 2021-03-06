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Женщина отсудила у назвавшего ее старухой начальника почти два миллиона рублей

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Фото: Pixabay.com

В Великобритании менеджер фермерского магазина отсудила у своего начальника 17 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) за то, что тот назвал ее старухой. Об этом пишет The Mirror.

72-летняя Джанет Уитт управляла магазином почти 20 лет. В какой-то момент она поссорилась со своим начальником, 45-летним Сэмом Купером, из-за того, что он платил ей меньше, чем получал управляющий чайным магазином напротив. Она подала на босса в суд за дискриминацию по возрасту, виктимизацию и несправедливое увольнение и выиграла значительную выплату.

Выяснилось, что Уитт пожаловалась Куперу на несправедливую зарплату, в ответ на что он стал кричать на нее и назвал старухой. Последнее высказывание суд признал дискриминацией по возрасту и постановил Купера выплатить своей экс-сотруднице почти 17 тысяч фунтов.

В 2019 году жительница американского штата Огайо отсудила у казино несколько миллионов долларов после того, как сломала ногу на территории заведения. Женщина споткнулась о лежащую на полу неубранную табличку «Осторожно, мокрый пол», сломала коленную чашечку, и ей пришлось устанавливать металлический имплант.

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