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Полицейский снял экс-модель загорающей без одежды и лишился 200 тысяч фунтов

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Фото: Pixabay.com

Бывшая британская модель отсудила у полицейского 200 фунтов стерлингов (более 20,2 миллиона рублей) за то, что тот фотографировал ее со служебного коптера, пока женщина загорала в своем саду без одежды. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что 53-летнего Адриана Погмора лишили должности и отправили за решетку еще в 2017 году. Он признал четыре обвинения в неподобающем поведении и сексуальной слежке с помощью служебного коптера, оборудованного мощной камерой, которая способна распознать номерной знак с расстояния в две мили (3,2 километра).

Полиция также согласилась компенсировать пострадавшей Трейси Диксон судебные издержки. «Он [Погмор] — финансируемый налогоплательщиками извращенец. Пока он удовлетворял свои сексуальные желания, преступники были в бегах», — подчеркнула британка.

По данным издания, полицейский также фотографировал две пары: одна была просто обнажена, а вторая занималась сексом.

Ранее сообщалось, что суд в Великобритании вынес приговор мужчине, который украл эротические наручные часы за 692 тысячи фунтов стерлингов (70 миллионов рублей). В верхней части их циферблата появляются сексуальные послания, такие как: «Сегодня ночью я хочу насладиться тобой», «Позволь поцеловать тебя сегодня» и более пошлые фразы.

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