Российский подполковник получил срок за любовь к хинкали и салату из огурцов

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции №5 «Дзержинский» управления МВД по Новосибирску, который получал взятки в виде обедов в кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Речь идет о подполковнике полиции Александре Гращенкове, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Суд установил, что полицейский наел взяток на общую сумму в 53 тысячи рублей. Его любимыми блюдами были хинкали и салат из огурцов из бизнес-ланча в кафе «Березка». Гращенков получил срок в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Кроме того, суд лишил его права работать в правоохранительных органах еще три года после отбытия наказания.

Следствием и судом установлено, что начальник полиции с октября 2015-го по сентябрь 2018 года систематически получал от трех предпринимателей взятки, взамен оказывая им свое покровительство. В частности, полицейский приказывал подчиненным не проверять и не выявлять нарушения в деятельности бизнесменов, которые самовольно заняли земельные участки в Новосибирске и открыли там торговые точки.