Российский подполковник брал хинкали в качестве взяток

В Новосибирске в суд поступило дело бывшего начальника полиции Дзержинского района подполковника Александра Гращенкова. Как сообщает «Коммерсантъ», экс-полицейский сел в СИЗО на год из-за крупной взятки.

Гращенкова задержали в феврале 2019 года. По данным следствия, подполковник покровительствовал братьям-коммерсантам, которые открыли в Дзержинском районе несколько торговых точек и предприятий общепита. Полицейский также не отправлял в Росреестр информацию о том, что владельцы помещений занимают большую площадь, чем арендуют у города.

В материалах дела говорится, что Гращенков получал за покровительство бизнес-ланчи в кафе «Березка» — подполковник выбирал хинкали и салат из огурцов. Сначала в деле фигурировала сумма взяток почти на 200 тысяч рублей, затем она уменьшилась до 53 тысяч рублей.

Гращенков провел в СИЗО около года, затем, в декабре 2019-го, его перевели под домашний арест. В феврале 2020 года бывшего полицейского отпустили под подписку о невыезде, он полностью признал свою вину.

В мае сообщалось, что в Коврове Владимирской области задержали 32-летнего подполковника — начальника оперативного отдела исправительной колонии №6 (ИК-6) по обвинению в получении взятки от заключенных. По данным следствия, офицер пообещал создать VIP-условия в колонии за 200 тысяч рублей.