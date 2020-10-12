Учитель математики заглядывал под юбки ученицам и пошел под суд

Учитель математики и школьный тренер по теннису из американского города Кинстерсвиль, штат Пенсильвания, признал себя виновным в том, что заглядывал под юбки своих учениц и делал непристойные фотографии. Об этом сообщает издание New York Post.

В октябре 2019 года один из старшеклассников заметил и снял на видео, как 27-летний Фрэнсис Джеймс Репперт-младший смотрит на фотографию, снятую из-под юбки одной из его учениц. В декабре 2019 года учителя уволили. Известно, что он работал в округе с 2016 года.

В январе Репперту предъявили обвинения. Он был допрошен полицией штата и признался, что сделал фотографии девушек, которые намеревался использовать для собственного сексуального удовлетворения. Всего он сделал снимки из-под юбок трех учениц. Также полицейские обнаружили на его телефоне фотографию, на которой он позировал полностью обнаженным на фоне доски в одном из кабинетов учебного заведения.

Во вторник, 6 октября, мужчина признал себя виновным в суде. Объявление приговора Репперту отложили на 90 дней, пока суд решает, можно ли считать совершенные им действия преступлением сексуального характера. Если будет принято положительное решение, американца как минимум на 15 лет внесут в общедоступный список людей, совершивших преступления сексуального характера.

Пока американец остается на свободе под залог в 500 тысяч долларов (38,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Сингапура снимал фото и видео под юбками студенток в своем вузе и попал под суд. Также он пробрался в женское общежитие и запечатлел, как девушки принимают душ. Ему грозит штраф в размере 1,5 тысячи сингапурских долларов (85 тысяч рублей) и тюремное заключение на три месяца за каждое нарушение.