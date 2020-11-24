Мужчина украл эротические часы за 70 миллионов рублей

Суд в Великобритании вынес приговор мужчине, который украл эротические наручные часы за 692 тысячи фунтов стерлингов (70 миллионов рублей). Об этом сообщает газета The Sun.

35-летний грабитель Мехди Дидда (Mehdi Didda) украл у бизнесмена Нгока Цао (Ngoc Cao) уникальные швейцарские часы Erotic Tourbillon RM 69, разработанные Ричардом Милле. В мире изготовлено всего 30 единиц этой модели. В верхней части циферблата появляются сексуальные послания, такие как: «Сегодня ночью я хочу насладиться тобой», «Позволь поцеловать тебя сегодня» и более пошлые фразы.

Дидда приговорили к девяти годам тюрьмы за сговор с целью ограбления, хранение краденых товаров и владение незаконно нажитым имуществом. Его 36-летнего сообщника Мохамеда Сафри (Mohamed Safri) также обвинили в преступном сговоре. Он получил восемь лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в полицейском участке на севере Токио, Япония, патрульный украл эротические видео с телефона задержанного и остался без работы. Коллегам он признался, что скачал пошлые видеоролики из любопытства.

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