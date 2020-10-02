Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы

Внебрачная дочь бывшего бельгийского короля Альберта II Дельфин Боэль (Delphine Boël) отсудила право носить титул принцессы. Об этом сообщает RTBF.

Брюссельский апелляционный суд подтвердил, что 52-летняя Боэль имеет такие же права, как другие члены королевской семьи. Теперь она может носить титул принцессы и фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов. Ее дети, Жозефина и Оскар, также стали принцессой и принцем Бельгии. Отмечается, что теперь к ним положено обращаться «Ваше королевское высочество».

Альберт II признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль в январе. Она добивалась анализа ДНК короля с 2013 года. Однако тогда Альберт был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе.

Мать Боэль, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан (Sybille de Selys Longchamps), утверждает, что была любовницей Альберта II с 1966 до 1984 года. Она скрывала имя отца от дочери до ее совершеннолетия. Юридически отцом Дельфин считается бывший муж Сели-Лонгшан Жак Боэль. Он уже давно развелся с женой и, предположительно, исключил дочь из своего завещания.