Совращенный учительницей юноша захотел отсудить у нее 57 миллионов рублей

В Австралии бывший ученик престижной школы-интерната подал в суд на учительницу, которая совратила его, когда ему было 13 лет. Как сообщает Daily Mail, истец хочет отсудить один миллион австралийских долларов (57,3 миллиона рублей).

В материалах суда сказано, что подросток из отдаленного городка поступил в школу города Тувумба и первое время был ошарашен размерами учебного заведения и строгим сводом правил. Ему вызвалась помочь учительница, которой на тот момент было около 25 лет. Педагог проводила с юношей часы в пустом классе, помогая ему с уроками, а затем стала звать его к себе в машину и домой.

Адвокат истца Брайан Дули (Brian Dooley) заявил, что их отношения начались с объятий и поцелуев, позже они занялись оральным и вагинальным сексом.

Родители мальчика начали подозревать, что что-то не так, когда заметили, что учительница каждый раз дотрагивается до их сына на всех спортивных мероприятиях. Как-то раз она напросилась к ребенку в гости. Матери показалось странным желание учительницы, но она согласилась, так как была рада, что мальчику уделяют внимание. Когда педагог приехала, она, по словам родителей истца, «была одета как подросток», а на следующее утро мать обнаружила их лежащими в пижамах на одной кровати в спальне. После этого учительница оделась и уехала.

Отец мальчика утверждает, что последней каплей стали любовные записки учительницы, которые они обнаружили у подростка в спальне. В письмах она писала, что думает о возлюбленном целыми днями и цитировала строчки из песен группы Savage Garden и певицы Селин Дион.

Родители отнесли письма в школу, и учительницу отстранили от работы с детьми, после чего ее отношения с мальчиком завершились.

Слушания по делу продолжаются.

Ранее в американском штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики за сексуальный контакт с учеником седьмого класса. Она была отправлена ​​в отпуск после предъявления ей обвинения.