Замужняя учительница занялась сексом с семиклассником и была арестована

В американском штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики Эштон Алану МакКласки (Ashton Alana McCluskey) за сексуальный контакт с учеником седьмого класса. Об этом сообщает Daily Mail.

Ей предъявили обвинение в сексуальной связи с учащимся младше 17 лет и запретили общаться с жертвой. Впоследствии шериф округа Лодердейл Рик Синглтон (Rick Singleton) выпустил МакКласки под залог в размере 50 000 долларов (3,7 миллиона рублей). Преподавательнице грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание.

Предположительно, семиклассник — член семьи сотрудника офиса шерифа. Дело учительницы было передано в Государственное бюро расследований (SBI) Алабамы из-за конфликта интересов.

Директор школы, где преподавала МакКласки, заявила, что американка была отправлена ​​в отпуск после предъявления ей обвинения.

По данным издания, женщина замужем в течение трех лет, столько же она преподает в школе.

В сентябре 2020-го стало известно, что замужняя учительница из Великобритании неоднократно занималась сексом со школьником, который дружил с ее сыном. На тот момент ей было 33 года, а мальчику — 15 лет. Сейчас дело разбирается в суде.