В Англии учительница изменила мужу с заключенным и села в тюрьму на четыре месяца. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2017 году муж 36-летней Мелиссы Фрост (Melissa Frost), преподававшей в тюрьме, начал подозревать ее в неверности. Он полагал, что жена могла закрутить роман с тюремным надзирателем. Вскоре он нашел у супруги секретную SIM-карту для телефона, где хранилась ее переписка с заключенным. Среди 107 сообщений были признания в любви и обсуждения планов на их совместное будущее.

Муж сообщил о произошедшем заместителю управляющего тюрьмой, где работала жена. В декабре того же года началось расследование. На допросе Фрост призналась, что с июля имела романтические отношения с заключенным, которого осудили на пять лет и четыре месяца за поджог. По ее словам, они позволяли себе поцелуи и объятия, но не вступали в интимную связь.

Следователи нашли доказательства, что заключенный общался с Фрост по телефону, когда ему давали разрешение на личные звонки. Согласно сообщениям на ее сотовом, пара планировала встречаться после того, как преступник окажется на свободе. Отмечается, что на момент их переписки у Фрост был непростой период в браке.

Британка перестала работать учительницей, нашла другую работу и вступила в новые отношения. По итогу судебного разбирательства Фрост приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неподобающее поведение на рабочем месте.

В мае прошлого года сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, надзирательницу Кирклендской тюрьмы строгого режима арестовали после того, как узнали, что она забеременела от заключенного. Выяснилось, что 29-летняя сотрудница тюрьмы неоднократно вступала в сексуальную связь с преступником на протяжении нескольких месяцев.

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