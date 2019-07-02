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Упавшая в казино женщина отсудила три миллиона долларов

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Линда Садовски

Жительница американского штата Огайо отсудила у казино несколько миллионов долларов после того, как сломала ногу на территории заведения. Об этом сообщает информационный портал Cincinnati.com.

В сентябре 2016 года Линда Садовски (Lynda Sadowski) споткнулась о лежащую на полу неубранную табличку «Осторожно, мокрый пол». Ее уронили другие посетители казино, а за несколько минут до появления женщины мимо таблички прошел сотрудник игорного заведения и не поднял ее.

В результате падения Садовски сломала коленную чашечку, ей установили металлический имплант. С тех пор американке стало сложнее передвигаться, и у нее развился артрит. Возможно, ей потребуется вторая операция.

После инцидента Садовски подала на казино в суд. Ее адвокат Мэтт Накаджима (Matt Nakajima) отметил, что сотрудники казино не позаботились о безопасности клиентов. Защитник интересов казино в суде утверждал, что женщина сама виновата в случившемся, так как не была достаточно внимательна.

В итоге суд присяжных постановил выплатить женщине компенсацию в размере трех миллионов долларов (188,9 миллиона рублей).

В январе сообщалось о посудомойке, отсудившей у начальства миллионы долларов за свои прогулы. Прибывшая в США с Гаити женщина отказывалась выходить на смены по воскресеньям из-за религиозных убеждений, суд встал на ее сторону.

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