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Москвич проломил голову агитатору куском асфальта и попал на видео

В Москве мужчина куском асфальта проломил голову агитатору кандидата в Госдуму
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Житель Москвы на глазах у дочери избил агитаторов кандидата в Госдуму академика Александра Румянцева. Инцидент, произошедший в столичном районе Коньково, попал на видео, которое публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина набросился на молодых людей. Кроме того, он вооружился куском асфальта и продолжил избивать промоутеров. В результате он проломил девушке голову. Ее, как и других пострадавших, позже доставили в больницу.

Ранее в Волгограде водитель раритетной BMW проломил голову инспектору ДПС. В ходе погони сотрудникам полиции удалось блокировать автомобиль нарушителя. Затем водитель вышел из машины и несколько раз ударил инспектора ДПС железным прутом по голове. Напарник старшего лейтенанта сделал сначала предупредительный выстрел, потом начал стрелять по ногам злоумышленника.

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