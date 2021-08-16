Москвич проломил голову агитатору куском асфальта и попал на видео

Житель Москвы на глазах у дочери избил агитаторов кандидата в Госдуму академика Александра Румянцева. Инцидент, произошедший в столичном районе Коньково, попал на видео, которое публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина набросился на молодых людей. Кроме того, он вооружился куском асфальта и продолжил избивать промоутеров. В результате он проломил девушке голову. Ее, как и других пострадавших, позже доставили в больницу.

Ранее в Волгограде водитель раритетной BMW проломил голову инспектору ДПС. В ходе погони сотрудникам полиции удалось блокировать автомобиль нарушителя. Затем водитель вышел из машины и несколько раз ударил инспектора ДПС железным прутом по голове. Напарник старшего лейтенанта сделал сначала предупредительный выстрел, потом начал стрелять по ногам злоумышленника.