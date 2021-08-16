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В Крыму сожгли Rolls-Royсе жены бывшего советника Путина за 31 миллион рублей

Rolls-Royсе Cullinan супруги экономиста Сергея Глазьева сожгли под Севастополем
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Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

Неподалеку от Севастополя сгорел автомобиль Rolls-Royсе Cullinan, принадлежавший супруге известного российского экономиста Сергея Глазьева, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 августа. Жена Глазьева Оксана находилась в апартаментах около поселка Ласпи. По информации полицейских, неизвестный молодой человек подошел к машине, поставил на нее канистру и поджег. Машина сгорела полностью.

Сейчас преступника разыскивают. Возбуждено дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Стоимость сгоревшего Rolls-Royсе оценивается в 31 миллион рублей.

Сергей Глазьев — министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С 2012 по 2019 годы он был советником президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.

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