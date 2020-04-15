Бывший советник Путина предложил ввести налог на обмен валюты

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в России. Такая инициатива прописана в докладе, посвященном стабилизационным мерам на фоне пандемии коронавируса.

Бывший советник президента России Владимира Путина назвал идею способом борьбы со спекулянтами, которые манипулируют рынком и раскачивают курс валют, а также с выводом капитала за рубеж. По его мнению, облагать следует только неторговые операции.

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По задумке Глазьева, при ставке 0,01 процента налог даст бюджету ЕАЭС порядка 30 миллиардов рублей в год, которые можно было бы направить на целевые программы.

Ранее чиновник уже обвинял спекулянтов в скачках валют и резком падении курса рубля. Он уверен, что Центробанк мог удержать российскую валюту от падения в 2014 году.

Глазьев перешел работать в ЕЭК осенью прошлого года. Источники в администрации президента утверждали, что причиной смены деятельности стало его несогласие с курсом правительства Дмитрия Медведева, которое ушло в отставку в середине января.

Среди других предложений Глазьева в предыдущие годы — зафиксировать курс рубля «в разумных пределах» на долгий срок с помощью валютных интервенций и заморозить цены в магазинах. Нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин не исключает, что в условиях кризиса заморозка цен на продукты возможна.

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