Пожелавший изоляции России советник Путина лишится должности

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев вскоре покинет свою должность и перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕЭК.

Ранее о смене работы Глазьева сообщили источники «Известий». По их данным, экономист станет министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК, сменив на этом посту Татьяну Валовую. Его назначение должно состояться 1 октября на заседании высшего Евразийского экономического совета. В таких мероприятиях участвуют главы государств стран — членов ЕАЭС.

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О причинах смены работы представители Глазьева не сообщили, но источники в финансово-экономическом блоке правительства считают, что он уходит из администрации президента из-за несогласия с нынешним экономическим курсом. Между тем источник, близкий к ЕЭК, рассказал, что в правительстве возражали бы и против нового места работы Глазьева. «Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения», — указал он.

Глазьев занимает должность советника президента России с 2012 года. Он считается одним из самых активных критиков действий Центробанка и прославился многими неоднозначными экономическими идеями. В частности, он предлагал зафиксировать курс рубля «в разумных пределах» на длительное время с помощью валютных интервенций и заморозить цены в магазинах. Также среди его инициатив — установить ключевую ставку ЦБ на уровне Европы, США и Китая (2-3 процента), разрешить российским компаниям не выплачивать долги странам, которые поддержали санкции против России, и ввести налог на вывоз капитала из России.

Для борьбы с нищетой в стране экономист предлагал включить печатный станок, ввести госрегулирование и обязать госбанки выдавать кредиты исходя из задач роста производства. По оценкам экспертов, полноценное исполнение идей из программы Глазьева приведет российскую экономику к изоляции и воспроизводству советской модели.

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