Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность. Его слова приводит издание «Подъем».

«Никаких разговоров не было», — сказал Ткачук, назвав претензии со стороны Центробанка «зудом». «Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», — резюмировал помощник Глазьева.

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Ранее стало известно о письме, направленном ЦБ в адрес Минэкономразвития. В нем говорилось об излишней информационной активности Глазьева, которую необходимо снизить.

Письмо было направлено после того, как Глазьев несколько раз критиковал политику правительства и ЦБ. Последнему, в частности, следует регулировать курс рубля, считает бывший советник президента.

Также он предлагал несколько мер для стабилизации ситуации, среди которых введение налога на обмен валюты.

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