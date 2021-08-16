Женщина раскрыла секрет достижения молодой внешности с помощью скотча

Женщина раскрыла секреты достижения молодого внешнего вида без хирургического вмешательства. Соответсвующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

45-летняя блогерша Ольга регулярно делится видео, в которых рассказывает, каким образом улучшает внешность без помощи косметологических процедур и пластических операций. По ее словам, она регулярно делает массаж лица и пользуется скотчем, который применяют для тейпирования — неинвазивной процедуры избавления от признаков старения.

На размещенных кадрах юзерша клеит скотч на лбу, натягивая тем самым брови, а также растягивает две другие полоски по всей длине носа, закрепляя концы у верхней губы. В других роликах Ольга показывает подписчикам, каким образом она делает массаж лица.

«Мне 45 лет, а я никогда не делала инъекции. Спасибо массажу лица и тейпированию», — призналась блогерша в одном из постов, который набрал больше двух миллионов просмотров. Всего в TikTok на женщину подписаны 303 тысячи человек.

Российская модель Ирина Шейк в мае 2020 года также поделилась в интервью секретами поддержания молодости и красоты. Женщина рассказала, что во время изоляции у нее не было желания заниматься спортом, однако чтобы оставаться в форме, она старалась правильно питаться. Модель также упомянула о желании отправиться в русскую баню.