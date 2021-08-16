В России двухмесячная девочка умерла после заражения COVID-19

В Тульской области двухмесячный ребенок умер после заражения коронавирусом

Врачи Тульской области зафиксировали первый в регионе случай смерти двухмесячного ребенка от последствий заражения COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве области, передает ТАСС.

«После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, инфекционный процесс имел молниеносное течение. Также стало известно, что диагноз ребенку поставили после смерти.

Ранее сообщалось, что двухмесячный младенец скончался в Новосибирске. По словам его матери, ребенок поступил в больницу с 60 процентами поражения легких. Спустя два дня после госпитализации медики заявили, что вирус «уничтожил легкие полностью».