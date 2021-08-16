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Стартовали виртуальные военные учения Южной Кореи и США

Южная Корея и США приступили к совместным виртуальным учениям, несмотря на протесты КНДР
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Фото: Mike Segar / Reuters

Южная Корея и США объявили о начале ежегодных совместных военных командно-штабных учений. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Из-за ограничений, связанных с очередной волной заражений коронавирусом, учения пройдут в виртуальном формате. С 16 по 26 августа участники будут проходить испытания, смоделированные на компьютере. В ответ на протесты со стороны КНДР, JCS подчеркнули, что учения несут оборонительный характер.

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Источник в ООН передал агентству, что военное командование Объединенных Наций не предупредило правительство в Пхеньяне о начале военных игр. Такие предупреждения всегда поступают в КНДР, когда Южная Корея со своими союзниками проводит учения на Корейском полуострове. Из-за отсутствия официальных уведомлений власти КНДР заявили, что США и Южная Корея готовят войну, несмотря на усилия сторон конфликта по достижению мира на Корейском полуострове.

11 августа в качестве протеста против учений Пхеньян оборвал телефонную связь с Сеулом, установленную 27 июля. Ранее младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон назвала учения США и Южной Кореи «репетицией ядерной войны». Она отметила, что Вашингтон форсирует агрессию в такое «чувствительное время» для Корейского полуострова.

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