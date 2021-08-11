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Северная Корея перестала отвечать на звонки из Южной

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пхеньян перестал отвечать на звонки из Сеула на фоне планирующихся совместных учений Южной Кореи и США, которые пройдут во второй половине августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Отмечается, что специальный канал связи между странами был восстановлен в конце июля. Уже второй день южнокорейские военные пытаются дозвониться до соседней страны, но КНДР игнорирует эти попытки.

США и Южная Корея регулярно проводят совместные военные учения. В этом году они пройдут уже во второй раз. Учения запланированы на 16-26 августа.

27 июля сообщалось, что КНДР и Южная Корея восстановят линии связи между двумя странами. Кроме того, лидеры стран — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин — договорились способствовать восстановлению доверия между Пхеньяном и Сеулом. После этого дважды в день страны проводили телефонные переговоры.

Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной летом 2020 года, когда отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Спустя неделю КНДР взорвала южнокорейское координационное бюро в приграничном промышленном комплексе Кэсон.

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