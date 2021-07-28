Решение Северной Кореи открыть каналы связи с Сеулом объяснили

Решение Северной Кореи открыть каналы связи с Сеулом может быть продиктовано экономическими трудностями, которые испытывает Пхеньян. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал Роберт Уинстенли-Честерс, эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке (Лондонский университет).

Уинстенли-Честерс напомнил, что с началом пандемии Северная Корея полностью закрыла границы, из-за чего ощутимо снизились грузоперевозки и сильно пострадала ее торговля. Это, в свою очередь, привело к проблемам с распределением и поставками продовольствия. Кроме того, из-за непогоды и нехватки удобрений, часть из которых импортировалась, сократился урожай. «Северная Корея очень редко идет на подобные инициативы без причины, и не будет циничным предположить, что трудности, вызванные пандемией, отсутствием торговли и проблемами с поставками продовольствия могут быть как-то связаны с решением восстановить каналы связи», — объяснил эксперт.

Он отметил, что когда в прошлом Северная Корея обращалась за помощью, то предваряла эту просьбу либо агрессивными действиями, либо, как сейчас, жестом доброй воли. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Сеул «по-братски» направит в КНДР материальные блага.

В то же время, по словам Уинстенли-Честерса, за последние месяцы были решены те проблемы, которые привели к прошлогоднему кризису в отношениях и драматичному подрыву бывшего офиса связи Пхеньяна и Сеула. В частности, правительство Южной Кореи предприняло шаги по ограничению запусков через границу воздушных шаров с пропагандой, критиковавшей руководство КНДР. Так что отношения между двумя странам, вероятно, лишь продолжат улучшаться. «В конечном итоге это может привести к межкорейским встречам и, возможно, даже к саммиту», — сказал эксперт, добавив, что подобная встреча, скорее всего, состоится не раньше окончания или хотя бы спада пандемии.

Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея восстановят линии связи между двумя странами. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын также условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений.

Летом 2020 года отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, в том числе по военным каналам и специальной линии между высшим руководством двух стран. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.