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В России появился еще один генерал армии

Президент Путин присвоил главкому ВКС Суровикину звание генерала армии
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Сергей Суровкин
Сергей Суровкин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РИА Новости.

Звание генерал-полковника было присвоено Суровикину в декабре 2013 года. В октябре 2017-го он возглавил ВСК России. В декабре того же года он был награжден звездой Героя России с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».

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В начале сентября 2020 года Суровикин заявил, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H Stratofortress отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России.

Отработка ударов, по его словам, прошла 31 августа. Три американских бомбардировщика поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и пролетели над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

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