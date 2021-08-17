Стало известно о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 2016 AJ193, который относится к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с РИА Новости.

«Существует целый класс астероидов, которые называются "астероиды, сближающиеся с Землей". Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами», — сказали в планетарии.

Отмечается, что согласно расчетам специалистов НАСА, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — около 3,4 миллиона километров — 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра. При этом в планетарии добавили, что но для планеты этот астероид угрозы не представляет,

По словам ученых, наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения.

25 июля в небе над Норвегией взорвался гигантских размеров метеорит. Остаточное свечение было зафиксировано на видео. Отмечается, что это редкий и очень большой объект. В настоящий момент неизвестно место его падения, а также материал, из которого он состоит.