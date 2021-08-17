Изгнанная из UFC женщина-боец решила засудить Холли Берри

Женщина-боец, ранее изгнанная из спортивной лиги UFC, Кэт Зингано решила судиться с американской актрисой и режиссером Холли Берри. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на текст иска.

В документах говорится, что в июле 2019 года Берри предложила спортсменке роль в своем новом фильме «В синяках». Кинематографистка также отмечала, что Зингано отлично подходит для съемок в проекте.

При этом 39-летняя женщина-боец подчеркнула, что Холли попросила ее не планировать свое участие в спортивных мероприятиях на все время съемок. Тогда же Зингано получила запрос на крупный бой от спортивной организации UFC, с которой у нее тогда был контракт.

Согласно тексту искового заявления, Берри попросила спортсменку отклонить запрос, сославшись на бюрократические сложности со страховой компанией. От участия в состязании Зингано отказалась, и UFC разорвала с ней контракт. После этого кинематографистка отказала ей в роли, так как Берри якобы был необходим именно боец UFC.

В данный момент Зингано сотрудничает с другой американской спортивной организацией — Bellator, которая также проводит бои по смешанным единоборствам. По заявлению спортсменки, Берри оборвала с ней все контакты. В своем иске Зингано требует возмещения ущерба, размер которого не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Холли Берри сломала ребра на съемках фильма «В синяках» и продолжила работу. В проекте она исполнила главную роль, превратившись в бойца ММА Джеки Джастис. Берри также выступила режиссером картины.