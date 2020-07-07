Голливудская актриса Холли Берри извинилась за желание сыграть трансгендера и отказалась от роли. Об этом сообщает портал Deadline.

Ранее звезда рассказала, что ее рассматривали на роль трансгендерного мужчины. «Я хочу испытать этот мир, я хочу понять его», — объяснила свою заинтересованность артистка.

Ее резко раскритиковали в сети, предложив разобраться в теме и посмотреть документальные фильмы о трансгендерах. Кроме того, знаменитости указали на то, что в проект можно привлечь актера-трансгендера. Берри пришлось извиниться за свои высказывания.

«Я теперь понимаю, что, будучи цисгендерной женщиной, не должна была рассматривать эту роль. Сообщество трансгендеров, несомненно, должно иметь возможность рассказывать свои собственные истории», — отреагировала знаменитость. Она поблагодарила всех за критику и пообещала, что продолжит изучать эту тему.

В апреле Берри раскритиковали из-за видео с разгуливающим по дому на каблуках сыном. В комментариях под роликом многие пользователи выразили надежду, что в кадр попала дочь, а не сын. Некоторые назвали ребенка геем, другие же обвинили актрису в том, что она плохо воспитывает детей.

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