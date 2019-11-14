Холли Берри обвинила отца своей дочери в инцесте и расизме

Голливудская актриса Холли Берри обвинила бывшего возлюбленного, канадскую модель Габриэля Обри в инцесте и расизме. Об этом сообщает издание Mirror.

Были опубликованы судебные документы 2011 года, в которых звезда заявляла, что во время отношений отец ее дочери Налы, которой сейчас 11 лет, позволял себе расистские высказывания, а также отказывался признавать, что их ребенок родился от смешанного союза. Артистка рассказала, что через несколько месяцев они с Обри почти перестали заниматься сексом, из-за чего ее возлюбленный начал критиковать ее тело.

Когда Берри уговорила бойфренда отправиться к психотерапевту, после чего стало известно, что причиной неудач в интимной жизни стало то, что у Обри был сексуальный контакт с кем-то из своих родственников, который нанес ему психологическую травму. Кроме того, по словам звезды, у бывшего возлюбленного была депрессия, которую он отказывался лечить.

Пара начала встречаться в 2005 году, а через три года у них родилась дочь Нала. В 2010 году знаменитости расстались, после чего Берри захотела перебраться с ребенком во Францию, попытавшись добиться разрешения на переезд через суд. Ее обращение было отклонено.

В июне Холи Берри обнаружила, что в ее доме в Лос-Анджелесе попытался поселиться мошенник, который сменил дверные замки. 59-летний Рональд Юджин Гриффин начал присматриваться к особняку знаменитости еще в феврале и в марте предпринял первую попытку проникнуть в жилье актрисы.

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