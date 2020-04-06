Холли Берри раскритиковали за видео с разгуливающим на каблуках сыном

В сети раскритиковали американскую актрису Холли Берри из-за видео с разгуливающим по дому на каблуках сыном. Ролик появился в Instagram-аккаунте звезды.

На нем ребенок поднимается по лестнице в женских белых сапогах. «Карантин, день 12-й», — написала артистка в посте.

В комментариях многие пользователи выразили надежду, что на видео дочь, а не сын. Некоторые назвали ребенка геем, другие же обвинили актрису в том, что она плохо воспитывает детей. «Перестаньте разрешать мальчикам и мужчинам делать это, думая, что это мило. Где отцы, когда они так нужны?» — написал комментатор с ником itslucciano. Это ненормально. «Так рада, что мой сын никогда не играл с моей одеждой», — отметила пользовательница brnz_bombshell.

Некоторых обеспокоил не сам наряд, а тот факт, что ребенку опасно носить такую обувь. «Вопрос в том, как он достал эти ботинки, потому что я не уверена, что он сам их на себя надел. Этот ребенок мог сломать себе ноги», — предупредила подписчица whmckinsey. Сама Берри спокойно отреагировала на критику, написав в нескольких комментариях, что это всего лишь безобидное веселье.

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