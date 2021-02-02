Холли Берри рассказала о воспитании сына вне гендерных установок

Американская актриса Холли Берри рассказала о воспитании своего семилетнего сына Масео. Об этом сообщает People.

По словам звезды, она старается сделать так, чтобы ребенок рос вне гендерных установок. Она отметила, что за последние два года часто разговаривала с сыном о различиях мальчиков и девочек, при этом чувствуя, будто общество учит Масео ставить себя выше противоположного пола.

«Мне пришлось сломить это в нем, дать ему новую перспективу, бросить вызов подобным мыслям и попросить его разобраться, откуда они пришли», — сказала Берри. Она выразила уверенность, что ее сын вырастет человеком, который будет много рефлексировать по поводу гендерных стереотипов.

«Я все время бросаю ему вызов. Например, спрашиваю, почему тот или иной цвет считается сугубо девчачьим», — добавила актриса.

В прошлом году Холли Берри раскритиковали из-за видео в соцсетях, на котором ее сын ходит по дому в белых сапогах на каблуке. В комментариях многие пользователи выразили надежду, что на видео дочь, а не сын. Некоторые назвали ребенка геем, другие же обвинили актрису в том, что она плохо воспитывает детей. Сама знаменитость спокойно отреагировала на критику, написав, что это всего лишь безобидное веселье.