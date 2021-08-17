У разбившегося Ил-112В несколько раз выявляли проблемы с двигателем

У разбившегося в подмосковной Кубинке опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В ранее уже несколько раз выявляли проблемы с двигателем. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным собеседника канала, после первого полета, который состоялся в 2019 году и также сопровождался проблемами, Ил-112В почти полтора года простоял на земле. Затем воздушное судно начали активно эксплуатировать и довольно быстро снова обнаружили у него проблемы с двигателем — это произошло на шестом полете. Характер возникших неполадок источник не раскрыл.

Известно, что в ходе первого полета Ил-112В у него отказала автоматика. Как отмечал главный конструктор «Ил» Николай Таликов, тогда правый двигатель самолета перешел на гидромеханику и работал «в несколько меньшем режиме по оборотам». Специалист подчеркивал, что остановки двигателя из-за этого не произошло.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. В качестве причин крушения в настоящее время рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Сообщалось, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.