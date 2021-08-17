Змеелов схватил наполовину проглотившего птицу питона и попал на видео

Змеелов в австралийском городе Бадерим, штат Квинсленд, схватил наполовину проглотившего птицу питона. На видео с рептилией обратило внимание издание Independent.

На записи виден питон, который свешивается с крыши жилого дома. «Только что получил вызов: огромная змея на крыше», — говорит змеелов Стюарт МакКензи (Stuart McKenzie) на камеру, после чего принимается за работу.

«По всей видимости, он схватил птицу и пытается съесть ее», — пояснил МакКензи. После этого видно, как специалист проходит к краю крыши, умело хватает питона и помещает его в сумку.

Ранее сообщалось, что гигантский питон проглотил кота на глазах у людей в деревне вблизи индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш.

