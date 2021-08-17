Умер подаривший миру судоку издатель

В Японии от рака умер человек, сделавший головоломку судоку популярной во всем мире

Издатель, подаривший миру головоломку судоку, умер в Японии 10 августа на 70-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Маки Кадзи (Maki Kaji) родился 8 октября 1951 года. Он поступил в университет на отделение литературы, однако бросил обучение в первый же год и устроился работать в издательство.

Знаменитую игру с числами Кадзи опубликовал в своем журнале головоломок в 1984 году. Он не был изобретателем судоку — впервые игра появилась под другим названием на страницах американского журнала Number Place. Однако именно в Японии судоку стали популярны к 1986 году, а позже распространились по всему миру.

Считается, что в мире около 100 миллионов человек регулярно решают судоку, а с 2006 года проводится официальный чемпионат мира по этой головоломке.

В дальнейшем Кадзи продолжал совершенствовать логическую игру и другие головоломки, однако из-за плохого самочувствия покинул пост главы своей компании Nikoli в июле. Он скончался в своем доме в Токио от рака.

«Известный как крестный отец судоку, он пользовался огромной любовью поклонников головоломок по всему миру. Мы бы хотели выразить признательность всем вам», — говорится в заявлении на сайте компании Nikoli.

В 2017 году сообщалось о смерти создателя гавайской пиццы Сэма Панопулосу. Он придумал начинку из ананасов и бекона в 1962 году.