В ВЭФ — 2021 примет участие 51 страна

Пятьдесят одна страна примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) — 2021 во Владивостоке. Об этом сообщил вице-премьер полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран- участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», — отметил он.

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал срок завершения подготовки к введению режима свободной таможенной зоны на Курилах. Он рассказал, что подготовительные работы планируется завершить к 1 сентября, конкретные параметры будут объявлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).