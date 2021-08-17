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Назван срок завершения подготовки свободной таможенной зоны на Курилах

В Минвостокразвития назвали срок завершения подготовки режима таможенной зоны на Курилах
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал срок завершения подготовки к введению режима свободной таможенной зоны на Курилах. Он рассказал в интервью «Известиям», что подготовительные работы планируется завершить к 1 сентября.

Конкретные параметры будут объявлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Наши цели — полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6 процента и введение режима свободной таможенной зоны. До 1 сентября эта работа будет завершена. На ВЭФ мы объявим конкретные параметры, в первую очередь на какой срок это освобождение от налогов будет реализовано. Но могу вам обещать, что это будет более агрессивно в хорошем смысле слова», — сказал он.

Он добавил, что на Курильских островах действует территория опережающего развития, но она составляет всего 31,5 гектара. При этом Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением. «Мы будем приветствовать японских инвесторов так же, как и инвесторов из всех других стран, с их проектами и в рамках того, что, мы надеемся, станет самой конкурентоспособной территорией опережающего развития», — заверил министр.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Курильские острова планируется освоить в ближайшие пять лет. Это даст возможность прекратить разговоры о принадлежности данных территорий.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет России над Южными Курилами. Москва неоднократно говорила о невозможности отказа от Курильских островов.

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