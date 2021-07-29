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Сейсмолог спрогнозировал последствия для Курил и Японии от цунами на Аляске

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Фото: Данил Годлевский / РИА Новости

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин спрогнозировал последствия для Курильских островов и Японии от возможного цунами на Аляске, угроза которого объявлена американским центром по предупреждению о цунами (NWS). В беседе с «Лентой.ру» сейсмолог отметил, что крупных разрушений на островах ждать не стоит.

На побережье штата Аляска (США) была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8,2. На данный момент угроза частично сохраняется.

Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чингик, на глубине более 17 километров. «Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорилось в сообщении метеорологической службы.

«Разрушений ждать не стоит»

Петр Шебалин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что серьезной опасности от этого цунами для российского тихоокеанского побережья, а также для Японии нет.

«На Японии так же, как на Курилах и Камчатке примерно. Они же по отношению к Аляске сопоставимы. Если будет цунами на Аляске, в этом случае будет небольшая волна и на Камчатке, на Курилах и в Японии. Разрушений ждать не стоит», — отметил сейсмолог.

Та же ситуация ждет российский Дальний Восток, сообщил Шебалин. «Добраться-то цунами до него в принципе может, но волна ослабнет, так что разрушений никаких не будет. Если бы это была магнитуда 9, то можно было бы ожидать чего-то более серьезного. А 8,2 даст полметра волну максимально, и то это совсем грубая оценка», — подчеркнул эксперт.

29 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Перу магнитудой 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 31,3 километра, в 98,5 километра от поселения Трухильо с населением 747 тысяч человек. Информации об ущербе людям или населенному пункту не поступало.

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