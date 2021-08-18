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В Windows сломалось переключение между окнами

Пользователи Windows пожаловались на проблемы при переключении между окнами
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Фото: Unsplash

Пользователи Windows пожаловались на проблемы в играх после обновления системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Авторы обратили внимание на жалобы обладателей лицензионных копий Windows 10 на форуме Microsoft и в соцсетях. Последние рассказывали о том, что после ряда обновлений в ОС сломалась функция переключения между окнами и программами. Например, если запустить какую-нибудь игру, переключиться на рабочий стол через комбинацию клавиш Alt+Tab, а затем вернуться обратно, то система покажет черный экран.

Отмечается, что данная проблема стала возникать после выхода июльского и августовского обновлений KB5004296 и KB5005033. При этом если первый апдейт является необязательным, то второй устанавливается автоматически.

«Полноэкранная игра теперь запускается в свернутом виде на моей панели задач», — заметил один из пользователей. Проблема решается только перезагрузкой Windows. Соответственно, игровой процесс может не сохраниться.

Если удалить указанное обновление, то неполадки исчезнут. Журналисты рассказали, что есть еще один способ устранить проблему. Чтобы при переключении окон не появлялся черный экран, нужно кликнуть правой кнопкой мыши в любое место на панели задач, затем выбрать раздел меню «Новости и интересы» и отключить встроенную в ОС ленту новостей. Судя по всему, неполадка будет устранена в одном из ближайших апдейтов.

Ранее специалисты по безопасности выяснили, что хакеры стали использовать уязвимость в Windows под названием PrintNightmare для вымогания денег. По словам экспертов, чтобы защититься от атаки, нужно отключить диспетчер очереди печати Windows.

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