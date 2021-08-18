Саратовская семья освоила мастерство создания ажурных яиц

Саратовская семья освоила необычное ремесло — создание ажурных яиц. Об этом сообщает ГТРК Саратов.

О мастерстве резьбы по скорлупе Сергей Баранов узнал около десяти лет назад. Он увидел видео в интернете и, по его словам, после этого «внутри что-то загорелось». Мужчина попробовал заняться этим самостоятельно, однако сделать первый удачный экземпляр смог лишь через полгода. Сейчас на каждую фигурку уходит порядка двух месяцев.

Изначально Сергей изображал на яйцах простые узоры, но сейчас может создать как двуглавого орла, так и геометрическую лесенку. Его жена Анжелика является одной из немногих людей не только в стране, но и в мире, кто умеет вышивать по скорлупе. Во время работы она вдохновляется картинами именитых художников и пытается перенести эти изображения на поверхность яиц.

Семья известна не только в родном регионе, но и за его пределами. Барановы активно принимают участие в различных выставках и проводят мастер-классы. В ближайшие время супруги хотят принять участие во всероссийском конкурсе, а также начать создавать фигурки из страусиных яиц.