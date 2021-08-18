В ДТП с участием главы отдела ГИБДД погибли сотрудники ФСБ

Пассажирами начальника районного отдела ГИБДД, устроившего ДТП в Алтайском крае, оказались сотрудники ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейский вез семью сотрудников ФСБ в аэропорт Барнаула. В Шипуновском районе он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик с прицепом. Супруги погибли на месте. Водитель и двое детей пары, 9 и 16 лет, были госпитализированы.

Как отметили в Следственном комитете России, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

В МВД указали, что сотрудник автоинспекции был в отпуске и трезв.