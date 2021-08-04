Российский судья насмерть сбил ползущего по дороге мужчину

Федеральный судья в Казани насмерть сбил ползущего по дороге мужчину. Об этом сообщает издание «Реальное время».

3 августа около десяти часов вечера на Мамадышском тракте судья Приволжского суда ехал на своем автомобиле Audi A4 и сбил мужчину, который полз по пешеходному переходу. От полученных травм тот скончался на месте.

В смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД, в ближайшее время материалы дела будут переданы следователям.

По информации источника издания, нетрезвый мужчина выполз на проезжую часть и сначала едва не оказался под колесами «Газели», которая смогла увернуться. Ехавший следом судья поздно заметил пешехода и не успел среагировать.

Через некоторое время водитель «Газели» вернулся на место ДТП и предоставил полицейским запись со своего видеорегистратора.

Сбивший пешехода российский судья добровольно прошел медицинское освидетельствование — на момент аварии он был трезв.