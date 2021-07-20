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Машина сбила пешехода напротив Белого дома в Москве

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Фото: pixabay.com

В Москве напротив Белого дома — здания российского правительства — машина сбила пешехода, по предварительной информации, мужчина скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел около здания гостиницы «Украина». По информации телеканала, водитель автомобиля, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее суд арестовал 18-летнюю студентку Валерию Башкирову, которая на автомобиле сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле. Башкирову признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

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